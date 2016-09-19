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Engelli aracı ile yolların tozunu aldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tekerlekli sandalye ile rampa aşağı yaklaşık 60 kilometre hızla ile giden engelli vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi.

Engelli aracı ile yolların tozunu aldı
Engelli aracı ile yolların tozunu aldı - Foto Galeri

19 Eylül 2016 10:19

Olay, saat 08.00 sıralarında, Evka 5 Mahallesi 8809 sokak üzerinde meydana geldi. Okulların açılması ve haftanın ilk günü olması nedeniyle İzmir'de trafik yoğunluğu oluşurken, yolda engelli bir vatandaşın yaptığı görenlere 'pes' dedirtti. Evka 5 Mahallesi'nden rampa aşağı inen ve Anadolu Caddesi'ne bağlayan yolda, engelli bir vatandaş, tekerlekli sandalye ile kendini rampa aşağı salıverdi. Yavaş yavaş tekerlekli sandalye ile hızlanan engelli vatandaş, otomobillerin arasında hızla ilerlemeye başlarken hızı yaklaşık 60 kilometreyi buldu. Yaşanacak olası bir kazaya aldırış etmeden rampa aşağı hızla giden engelli vatandaş, hızlı yolculuğunu şans eseri kaza yapmadan bitirdi. 

Atakan Şen


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