Erdoğan: '780 bin kilometreye ameliyat yaptırmayız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın turizm hedefini en az 13 milyon olarak belirledi. Afrin operasyonuna da değinen Erdoğan, "Ah ah, küçüldük küçüldük, olduk 780 bin kilometrekare. Birileri konuşuyor. Ağzı olan konuşur. Ama 780 bin kilometreye ameliyat yaptırmayız. Ne PKK'sına, ne DEAŞ'ına, DHKPC, ne de PKK'sına asla. Şuanda neredeler? İnlerine gireceğiz inlerine. Girdik mi? Girdik. Cudi'de, Kabari, Kandil, Tendürek, Besler deresine girdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için kente geldi. Kongrenin yapılacağı Antalya Spor Salonu dışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve Antalya Milletvekilleri de eşlik etti. Coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, AK Parti’nin üye sayısının 11 milyon olduğunu ve bu sebeple salonlara sığılmadığını belirterek, "Siz içeri giremediniz dışarıda kaldınız. Bu bir aşkın, heyecanın ifadesidir. Bir yolculukta hazırlığın içerisindeyiz, Mart 2019 ve Kasım 2019. Türkiye bir dönüşüm yaşıyor bu dönüşümde Mart'ta yerel yönetimde bir karar verecek, Kasım'da da Türkiye siyaseti Başkanlık Sistemine geçerken hükümet etmede bir karar verecek. Ben ana kademeye sesleniyorum, 'kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?" diye sordu.

“Bu topraklar 15 yılda nereden nereye geldi”

Afrin'le ilgili son rakamları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun son sayılar 3 bin 200'ü aşmış vaziyette. Afrin'de Mehmedimiz, Silahlı Kuvvelerimiz, Jandarmamız, polisimiz, var peygambere komşu olmak üzere yürüyen şehitlerimiz de var. Bu şehitler olmasa biz böyle olabilir miyiz? Onların bereketi var. Onun için çok çalışacağız eğer çalışmazsak onlar şehadetini alamayız. Bu topraklar 15 yılda nereden nereye geldi, kişi başına 3 bin 500 dolar olan milli gelir 12 bin dolara yürüyor. 'Battık, bittik, yıkıldık' diyorlardı. 'Antalya'da turizm çöktü' diyorlardı. Geçen yıl 10 milyonu aştık bu yıl 13 milyonu aşacağız. Fazlası olacak azı olmayacak ve bütün bunlarla beraber hamdolsun hedef koyduk kendinize. Nedir bu hedef? 2023'e giderken biz dünyada ilk 10'un içerisine gireceğiz. Bu yatarak olmaz çalışarak olacak. Öyleyse mesele yok. Turizmin adeta başkenti olan Antalya bu işi çok iyi götürdü. Üniversitelerimiz iyi bir noktada. Şu anda kapalı spor salonumuz, arkada 32 bin kişilik stadımız, bunların hepsi AK Parti iktidarının Antalya'mıza kazandırdığı güzelliklerdir" dedi.

“780 bin kilometre tek vatan”

Kalabalığa 'bizim bir rabiamız vardı' diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"1 tek millet dedik. 81 milyon tek millet. Ama bir ricam daha var, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. 2 tek bayrak. Şu bayrağımızdan başka asla, asla rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. 3 tek vatan. 780 bin kilometre tek vatan Bu vatanımızı bölemeyecekler. Biz 780 bin kilometreye nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Ah ah, küçüldük küçüldük, olduk 780 bin kilometre. Birileri konuşuyor. Ağzı olan konuşur. Ama 780 bin kilometreye ameliyat yaptırmayız. Ne PKK'sına, ne DEAŞ'ına, DHKPC, ne de PKK'sına asla. Şuanda neredeler? İnlerine gireceğiz inlerine. Girdik mi? Girdik. Cudi'de, Kabari, Kandil, Tendürek, Besler deresine girdik. Hepsi nal toplamaya baladılar, kaçan kaçana. Şimdi Suriye'deler, orada da kovalıyoruz. DAEŞ'le, FETÖ ile iş birliği yaptılar. Kimisi Fransa, Almanya, Hollanda'ya kaçtı. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. 4, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Kimse böyle heveslere kapılmasın, kapıldığı yerde burunları yerde sürter. Hiç endişeniz olmasın, kararlıyız ve azimliyiz. Allah’ın izniyle Afrin'de bakın rakam nereye çıktı. Afrin olayı bitiyor. Biz toprak işgaline gitmiyoruz. Biz teröristleri bunlar bela olmasın diye kovalıyoruz. Nereye giderse gitsinler. Biz Cerablus'ta 2 milyon kilometre kontrol altına aldık ama ülkemizdeki mültecilerden 140 bini evlerine döndü. Burada şuan itibariyle 900 kilometre kare yaklaşıyoruz. Toplamı 2 bin kilometre. İnşallah burayı da kontrol altına aldığımızda, Afrinli kardeşlerimiz topraklarına dönecekler. Biz işgalci olamadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliam yapmıştır. Önce hesabını yapsınlar Cezayir'de ne kadar katliam yaptılar. 5 milyon insanı Fransa'da katlettiler, Libya'da yaptılar, her yerde yaptılar ama biz hep merhametle gittik. Bizim gittiğimiz yerde hep rahmet, merhamet oldu, onlar da böyle bir şey olmadı. Çünkü biz bir rahmet peygamberinin ümmeti olarak geldik, böyle de gidiyoruz. Ben bu karşımdaki topluluğu bir rahmet topluluğu olarak alkışlıyorum."

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre alanına girdi. Salonda, “Kapı kapı dolaşmaya hazırız”, “gece gündüz çalışmaya hazırız”, “Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam”, “Antalya hazır”, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet”, “Afrin’e Zeytin Dalı, kahraman ordumuza Antalya’dan selam olsun” pankartları yer aldı. Polis, miting alanı ve salon çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kongreye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, mevcut İl Başkanı Rıza Sümer, kongreye tek aday giren İbrahim Ethem Taş, çok sayıda partili de eşlik etti.