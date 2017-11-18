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Erzurum’da cenaze defin kavgası

Erzurum’da intihar eden 4 çocuk annesi kadının nerede toprağa verileceği hususunda anlaşmazlığa düşen kalabalık aile fertleri mezarlıkta kavgaya tutuştu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Erzurumda cenaze defin kavgası

18 Kasım 2017 08:33

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunus Emre semti Halit Paşa caddesi üzerindeki bir apartmanda ikamet eden 4 çocuk annesi Gülten Çoban, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iple asarak intihar etti. Kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin ardından Çoban’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Cenaze daha sonra Asri mezarlığına getirildi. Burada defin işlemi gerçekleşeceği sırada cenaze yakınları arasında burada toprağa verilmesin anlaşmazlığından kavga çıktı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayırt edildi.

Cenaze Asri Mezarlığından alınarak Tekman ilçesine bağlı Geçit Köyüne götürülerek burada toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, kavganın çıkma sebebinin hayatını kaybeden kadının ağabeylerinin cenazeyi kendi köylerine götürmek istemeleri, kadının çocuklarının da buna müsaade etmeyerek Asri Mezarlığında toprağa vermek istemelerinden kaynaklandığı olarak belirtildi.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler 

 

 

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