ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' izleyicileri dizi haftalardır yayınlanmayınca meraklanmaya başlamıştı. Beklenen açıklama dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan geldi.

OKTAY KAYNARCA BEKLENEN HABERİ VERDİ

Ancak dizinin seyircisine mutlu haberi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca verdi. Setten çekilmiş bir kareyi, "24 Ocak'ta kaldığımız yerden" notuyla paylaşan Kaynarca, böylelikle dizinin hayranlarına mutlu son için birkaç günleri kaldığını duyurmuş doldu.

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı;