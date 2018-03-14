Eva Herzigova, Alman moda markasının kapsül koleksiyonu seçti

44 yaşındaki dünyaca ünlü model Eva Herzigova, Alman moda markası Gerry Weber'in kapsül koleksiyonu seçti. Yapılan açıklamada, ikon ve moda uzmanı Eva Herzigova'nın stilistik özgüveninden ilham alan yeni kapsül koleksiyon, baharın şıklığıyla ortaya çıkarken, markanın 'kadınsı, günlük şık, ilham veren' değerleri yorumlandı.

Sınırlı kapsül koleksiyonun toplam 6 model ve 12 stilden oluşuyor ve parlak pembe ve hareketli noktalar gibi popüler vurguların bahar havasını yansıttığı kaydedildi. Koleksiyonunun renkli modellerinin seçkin dantel detaylara sahip zarif vurgularla tamamlanırken, koleksiyonda blazer, tişört, pantolonlu gündelik-kadınsı modellerden yaz akşamları için ilkbaharı yansıtan çiçekli bluzlar ve elbiselerin yer aldığı bildirildi.

'Eva Herzigova Gerry Weber için seçti' kapsül koleksiyonunun 16 Mart tarihinden itibaren bütün dünyada sunulacağı duyuruldu.