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Evleri yanan aile yardım bekliyor

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan yangında bir ailenin 7 yılda yaptıkları ev 1 saatte kül olan aile kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Evleri yanan aile yardım bekliyor

04 Aralık 2016 08:55
Evleri yanan aile yardım bekliyor - Tıkla İzle

Yangın, bir hafta önce Boğazkaya Mahallesi Tepecik mevkisinde bulunan tek katlı evde elektrik kontağından çıkmış, yangında Polat ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti.Yanan evde can kaybı yaşanmazken, evle birlikte bütün eşyalar kül oldu. Kalacak yerleri olmayan Polat ailesi yanan evin altında bulunan tek göz depoda kalmak zorunda kaldı. Komşularının getirdiği yatak yorganla 8 nüfusla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Polat ailesi kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Baba Mahmut Polat yaptığı açıklamada, Kendisine ait 8 dönüm arazide tütün ekerek geçimini sağladığını, kazandığı parayla da 8 nüfus geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Hayırseverlerden kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediklerini ifade eden Mahmut Polat , "Bir oğlum var 4 torunum , ailem, gelinim yarı aç yarı tok yaşıyorduk. Devlet destekli gelirimiz hiç yok. Küçük bir rençperlik tütün yapıyorduk, bir iki ceviz bahçemiz vardı bunlarla geçinirken 7-8 yılda evimizi toparladık. Bu seferde aniden bir yangında kül ufak olduk hiç bir şeyimiz kalmadı.Bu çaresizlikten kurtarsınlar bizi. 4 torunla ailecek ortada kaldık" dedi.

10 yıl önce evlenen ve 4 çocuk sahibi olan Yaşar Polat," 7- 8 dönüm bir arazimiz var.Onla geçimimizi sağlarken bu başımıza geldi.Çok mağduruz. Devletimizden yardım istiyoruz, başka ne deyim" diye konuştu.
Mahmut Polat’ın eşi ise Ayşe Polat " Böyle bir hal geldi başımıza Allah razı olsun kolu komşu yorgan yastık getirdi, ne yapalım.Kendimizin bir iğnesi bile kalmadı, sırtımızdakilerle kaldık " şeklinde konuştu.

Ahmet Şükrü Uluçay 


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