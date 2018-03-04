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Eyüp'te park duvarı çöktü! Araçlar göçük altında kaldı

Eyüp'te yağmur nedeniyle parkın duvarı çöktü. 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Eyüpte park duvarı çöktü! Araçlar göçük altında kaldı

04 Mart 2018 13:56
Eyüp'te park duvarı çöktü - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah etkisini gösteren sağanak yağmur, Eyüp'te bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı’nın yeni yapılan istinat duvarı, yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Caddede park halinde bulunan 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Bir kamyonet ise duvarın çökmesiyle devrildi ve başka bir araca çarptı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipleri duvar altındaki araçları kurtarma çalışması sürüyor.  

MEHMET ALTUNIŞIK

 

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