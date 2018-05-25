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Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı? Ezhel'e ne oldu?

Ais Ezhel ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Peki Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı? Ezhel'e ne oldu?

Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı? Ezhele ne oldu?

25 Mayıs 2018 12:39

 Peki Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı? Ezhel'e ne oldu? Polis, Sercan İpekçioğlu'nu yani sahne adıyla Ezhel'i gözaltına almış adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Mahkemeye çıkartılan Ezhel hakkında tutuklama kararı alındı ve ünlü rapçi cezaevine gönderildi. Peki Ezhel neden tutuklandı? İşte Ezhel'in tutuklanması ile ilgili detaylar ve Ezhel kimdir sorusunun yanıtı...

EZHEL NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirledi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alındı. Narkotik ekipleri, Kadıköy’de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu’nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

EZHEL KİMDİR?

Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan Ezhel trap, hip-hop ve reggae tarzlarını birleştiren bir rapçi olarak tanınıyor. Ezhel'in Geceler adlı şarkısı Spotify'da 10 milyon kez indirilmiştir.

Ezhel annesi bir halk oyunu dansçısı, dayısı ise müzisyen ve ses teknisyeni idi. TED okulundan burs alan Ezhel, Eminem, 50 Cent ve Tupac Shakur gibi ABD rapini dinlemeye başladı.

18 yaşında Afra Tafra grubunda reggae müziğiyle uğraşmıştır. Bu grup dağıldıktan sonra Ankara'da kendi reggae grubu Kökler Filizleniyor'u kurdu. 2017'ye kadar Ais Ezhel adıyla sahne aldı.

Vokalistliğinin yanında Bağlama ve gitar çalan Ezhel gitar ve bağlama da çalmaktadır. Çıkış albümü Müptezhel 2017'de yayımlanmıştır.

Etiketler: Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı? Ezhel'e ne o

 

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