Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. maçında yarın TSİ 21.00’de deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. A Grubu’nda geride kalan 5 haftada sarı-lacivertliler; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Hollanda ekibi ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

AVRUPA’DA 214. MAÇ

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç ile Avrupa’daki 214. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 42 sezonda rakiplerini 79 kez mağlup ederken, 91 kez de yenildi. 43 kez ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 268. kez havalandırırken, kalesini 318 gole kapatmadı.

AVRUPA LİGİ’NDE 47. SINAV

Fenerbahçe, 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi adıyla oynamaya başladığı bu turnuvada 46 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda 26 kez sahadan galip ayrılırken, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu maçlarında 67 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü.

4. RANDEVU

Fenerbahçe, Feyenoord ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 mücadelede Hollanda ekibi 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip daha önce 2002-2003 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Hollandalılar evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 kazanarak bir üst çıkmıştı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Ülker Stadymu’nda oynanan maçta Fenerbahçe 1-0 galip ayrıldı.

HOLLANDA'DA LİDER

Eredivisie’da bu sezon başarılı günler geçiren Feyenoord, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde geride kalan 15 haftada 11 kez rakiplerini mağlup eden Feyenoord, 1 kez yenilirken, 3 kez de berabere kaldı. Hollanda ekibi bu sonuçlarla 36 puan topladı.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe’nin tur atlayabilmesi için Feyenoord deplasmanından 1 puan alması yeterli olacak. Mağlup olması durumunda ise sonucu grubun diğer maçı belirleyecek. Diğer ihtimallere bakacak olursak, Manchester United, Zorya’yı mağlup eder, Fenerbahçe de Feyenoord’a mağlup olursa 3 takım 10 puan olacak. Bu durumda 3’lü averaj devreye girecek ve Zorya ile oynanan maçlar etki etmeyecek. Bu olasılıkta sarı-lacivertliler, Feyenoord’a 1-0 yenilse dahi grubu ikinci olarak tamamlayacak. Fakat Hollanda ekibine 2 farklı mağlup olması durumunda Avrupa arenasına veda edecek.