İzmir'de dün düzenlenen terör saldırısını canı pahasına önleyerek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in büyük bir katliamı önlediği anlaşıldı. Adliye girişindeki trafik noktasında görevli olan kahraman şehit polis Fethi Sekin, teröristlerin arkasına saklandığı Jandarma aracının yakınına kadar gitti ve bu sırada uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerden birini yakın mesafeden etkisiz hale getirdi.

Mermisinin bittiğini fark eden ve bölgeden uzaklaşmaya çalışan Şehit Fethi Sekin, diğer hain terörist tarafından sırtından vurularak şehit edildi. Terörist daha sonra olay yerine gelen diğer polisler tarafından öldürüldü.

Bugün ise sosyal medya devi facebook, kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'in şahsi hesabını 'Anıtlaştırılmış Hesap' olarak değiştirdi.

Facebook Anıtlaştırılmış Hesap Nasıl Olur

Facebook’ta bu tür 'Anıtlaştırılmış Hesap', vefat eden kişilerin anısını yaşatmak, hatırlamak ve anımsamak için oluşturulmuş hesaplardır.

Bu hesapları kimler talep edebilir?

Anıtlaşmış hesap, yakın arkadaşlarınız ve aileniz tarafından talep edilebilmektedir. Bu kişinin profilinde ise ” Anısına ” ibaresi yer almaktadır.

İşte Kahraman Şehit Polisimiz Fethi Sekin'in sosyal medya hesabı

'Fethi Sekin Anısına Fethi'yi sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz.'

Faruk Arvas / TGRT HABER