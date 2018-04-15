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Filistinli öğrenciler 23 Nisan için Türkiye’ye geliyor

Filistin’in Cenin şehrinde yaşayan bir grup öğrenci, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye gelecek.

Filistinli öğrenciler 23 Nisan için Türkiyeye geliyor

15 Nisan 2018 23:39

Filistin’in Cenin şehrinde yaşayan bir grup öğrenci, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında 17-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye gelecek. Cenin İl Eğitim Müdürü Tarık Alawneh, bugün yaptığı açıklamada, Jenin’de Türkiye tarafından inşa edilen Türk Kız Okulu’nda eğitim gören 9 öğrencinin Uluslararası Barış Ekmeği Festivali katılmak üzere Türkiye’ye geleceğini onayladı.
Cenin'de ki Türk okulunun müdürü Hanan Ebu-Wafa, öğrencilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini ve Erdoğan’a Filistin adına hediye vereceklerini bildirdi.  

 

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