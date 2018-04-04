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Freni patlayan kamyonet sonu oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde yokuş aşağıya giden ve freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Freni patlayan kamyonet sonu oldu
Öyle bir şekilde can verdi ki… - Foto Galeri

04 Nisan 2018 17:19

Edinilen bilgiye göre, KTÜ Tıp Fakültesi Yokuşu’ndan aşağıya doğru ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 DT 056 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak Tufan Pastanesi önündeki kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev’e çarptı.

Kamyonetin tekerleği altında kalan genç kızı kurtarmak için çevredeki vatandaşlar büyük uğraş verirken, kamyonet sürücüsü kaza sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Genç kızın arkadaşlarının feryatları arasında bölgeye gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla yaralıyı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırdılar.

Yönev, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Giresunlu olduğu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Yönev’in ölüm haberini alan arkadaşları hastane önünde fenalık geçirdi. 

Öte yandan kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.  

Bekir Koca

 

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