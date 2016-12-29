E-spor'da takım kuran Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Bu sezon Şampiyonluk Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray E-spor League of Legends Takımı, Felix "Abbedagge" Braun'u kadrosuna kattı.

1999 doğumlu Abbedagge, takımın kaptanı olarak kadroya dahil olurken Alman orta koridor oyuncusu daha önce Mysterious Monkeys takımında oynamıştı. Almanya'daki EPS Turnuvası'nda 4 hafta üst üste haftanın oyuncusu ödülünü de kazanan Abbedagge, Almanya kariyerinde iki kez final oynama başarısı gösterdi. Abbadagge, geçtiğimiz sezon Victorious Ace'de Şampiyonluk Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında büyük rol oynamıştı.