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GAÜ temsilcileri Ankara'da biraraya geldi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İnovasyon temalı 2017-2018 Akademik yılı başlangıcında, Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan temsilcileri ile Ankara Büyük Anadolu Downtown Otel’de bir araya geldi.

GAÜ temsilcileri Ankarada biraraya geldi

23 Ekim 2017 16:37

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığında bir araya gelen GAÜ ailesi, GAÜ ve kardeş üniversitesi KAÜ’nün 2017-2018 Akademik yılı plan ve stretejileri ve yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmların masaya yatırıldığı toplantıda önemli kararlar alındı. Toplantıda açılış konuşmasını GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut gerçekleştirirken, Davut konuşmasında, başarılı geçen bir yılın ardından, yeni akademik yıl ile birlikte atacakları adımlardan bahsederken, yeni hedefler ve stratejik planlara değindi.
GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği konuşmasında ise,
GAÜ’nün yeni akademik yılına “İnovasyon” teması ile girdiğini ve yeni kayıt döneminde de bu doğrultuda igirilmesi gerektiğini belirtti. Bu şekilde daha yenilikçi yaklaşım içerisinde olunması gerektiğini ve ileriki dönemlerin yapılanmasında da temel oluşturacağını söyledi.
Toplantının devamında, GAÜ Öğrenci İşleri daire Başkanı Zerrin Gürler ve Başkan Yardımcısı Uğur Uysal Yorulmaz, yeni sınav sistemi ve bu yıl nere dikkat edilmesi noktasında bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantının sonunda, katkılarından ve ev sahipliğinden dolayı, Ankara Büyük Anadolu Downtown Otel Genel Müdürü Hasan Bozkurt’a teşekkür plaketi takdim etti.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Serhat Akpınar

 

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