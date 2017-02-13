GAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sualp Davut, açıklamasında, GAÜ’nün tüm dünyada tanınırlığa sahip gözde bir üniversite olduğunu belirterek, sadece eğitim veren bir kurum olmadıklarını bunun yanında birçok sosyal işlere imza atan ve halkın gelişmesine yönelik çalışmalar yapan bir kurum olduklarını söyledi. Davut, Lapta bölgesinde bulunan Chetau Lambousa otelinin ilk Türk oteli olduğunu ve devraldıklarında terkedilmiş durumda olduğunu belirterek, burayı yeniden daha ihtişamlı bir şekilde ülkenin turizmine kazandırdıklarını ve o tarihin yok olmamasını sağladıklarını ifade etti.

Davut açıklamasının devamında; “İnanın oraya turistler gibi halk da gidiyor ve bize teşekkür ediyorlar. Biz bunu hem üniversite Le Chateau Lambousa Hotel bizim için misafirlerimizi ağırladığımız prestijli bir konaklama alanı iken, aynı zamanda turizm bölümü öğrencilerimizin de eğitim alanı olarak kullanıyoruz. Ayrıca, KKTC turizmine de büyük katkı koyan bir tesis görevi görüyor. Bu tesis doğrudan Kıbrıs'da her zaman ilgi gören “Especial Interest Tourism” dediğimiz belli noktalara odaklanan; kumar ve deniz turizminden ayrılan, 365 güne tekabül eden bir turizm şeklinin uygulandığı bir otel. Orada öğrenciler turistlerle iletişim kurarlarken, aynı zamanda da ülkelerine geri dönerken bizden öğrendikleri tecrübeyi paylaşıyorlar” dedi.