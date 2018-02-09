Gaziantepspor-Adana Demirspor maçının ardından

Gaziantep Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyleyerek, “Oyuncularım iyi mücadele etti. Ancak gol atamadık. Çok genç bir takımız, elimizdeki mevcut oyuncularımızla devam etmek zorundayız, çünkü transfer yasağımız var. Gaziantepspor çok zor bir dönemden geçiyor. Maalesef bu takım çok yalnız bırakıldı. Ama buna rağmen oyuncularım mücadelesine devam ediyor. Geldiğimden beri üstüne koyarak gidiyoruz” dedi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlu Mustafa Uğur ise, “3 puan almak bizim için moral oldu. Mutluyuz. Adana Demirspor’un bundan sonraki hedefi seri galibiyetler almaktır. Biz her maça 3 puan almak için çıkacağız. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz” diye konuştu.

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