Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü Gazze sınırında İsrail’in Filistin’i işgal etmesini ve ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden gösterilerde yaralanan 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 66’ya yükseldi. Bakanlık, gösterilerde yaralanan ve bugün vefat eden kişilerin kimliklerini ise Moeen Abdul Hamid Al-Saie (58), Muhammed Mazen Alian(20) ve Ahmed Alabd Abo Samra(21) olarak duyurdu.