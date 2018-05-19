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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında protestolarına devam eden Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle Gazze sınırında hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Gazzede hayatını kaybedenlerin sayısı 66ya yükseldi

19 Mayıs 2018 20:54

Filistin Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü Gazze sınırında İsrail’in Filistin’i işgal etmesini ve ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden gösterilerde yaralanan 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 66’ya yükseldi. Bakanlık, gösterilerde yaralanan ve bugün vefat eden kişilerin kimliklerini ise Moeen Abdul Hamid Al-Saie (58), Muhammed Mazen Alian(20) ve Ahmed Alabd Abo Samra(21) olarak duyurdu.  

 

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