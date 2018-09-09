Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? | Gelinim Mutfakta Haftanın birincisi kim oldu? Fatih Ürek'in sunduğu Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programında haftanın son günü birinci ve elenen kişi açıklanıyor. Rekabetin iyice kızıştığı programda geçtiğimiz Cuma günü de haftanın birincisinin kim olacağını ve kim elendi sorularının yanıtları büyük merakla araştırmaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Bu haftanın elenen ismi kim? sorularının yanıtları ve programında hafta boyunca yaşananlar...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın cuma günü yayımlanan bölümünde belli oldu. Rekabetin iyiden iyiye kızıştığı programda geçen bölüm neler yaşandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da Özlem'in, programa gelen gelin ve kaynanalardan en çok sevmedikleri kişiler olarak kendilerini söylemesine sinirlenen Ezgi tartışmanın hararetini yükseltti. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. 25. Hafta'da haftanın birincisi Ezgi oldu! Ezgi, 5 Altın bileziğin sahibi olurken, haftanın elenen isimleri ise Gelin Ayşenur ve Kayınvalide Nermin oldu. Bu arada Nurten Hanım ve Özlem ailevi nedenlerden dolayı yarışmadan ayrılmak istediklerini söylediler. Böylelikle elenen gelin ve kaynana ile geçtiğimiz hafta 2 yarışmacı veda etmiş oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta son bölümde yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. Gelin Betül ve Yıldız hanım en az puanı alarak yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfak'ta da haftalar ilerledikçe rekabet daha da artıyor. İşte geçen bölüm yaşananlar... Ezgi'nin, Ayşenur'a ait fotoğrafı çöpe attığını söylemesi kaynanalar tarafından eleştirilirken iki yarışmacı gelin arasında büyük tartışma yaşandı. Hafta finali yaklaşırken sinirler iyice gerildi. Ayşenur, Ezgi'ye ait vazoyu kırdıktan sonra yenisini alıyor ve tam vereceği sırada Ezgi'nin kendisine ait fotoğrafı çöpe attığını öğrendi. İkili arasında büyük tartışma yaşanırken, Ayşenur tepki olsun diye hediye aldığı vazoyu yere atarak kırdı. Kaynanalar ise, Ezgi'yi bu davranışından dolayı oldukça kınadı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASI KONUSU

Fatih Ürek'in sunumu ile gerçekleşen programda her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Geçen hafta günün en yüksek puanını alan 14 puanla Ayşenur oldu ve çeyrek altın kazandı.