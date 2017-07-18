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Gifa'dan İran çıkarması

İran'da önemli temaslarda bulunan Gifa Holding yöneticileri, 30 milyar euroluk yeni bir danışmanlık sözleşmesine imza attı.

Gifadan İran çıkarması

18 Temmuz 2017 10:19

Gifa Holding İran'la olan işbirliğini geliştirerek sürdürüyor. Gifa Holding Genel Müdürü İlksen Yeşilada ve beraberindeki bir heyet temaslarını sürdürmek üzere geçtiğimiz Cumartesi günü İran'a gitti. Tahran'da büyük bir dostluk ve misafirperverlikle karşılanan Yeşilada ve beraberindeki heyet, bugüne kadar İran'a sağlanan kredilerle ilgili denetlemelerde bulunurken, Tahran'da 30 milyar euro tutarındaki kredinin sağlanmasına yönelik yeni bir danışmanlık sözleşmesine imza attığı kaydedildi.

"İran çok önemli bir pazar"

Temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gifa Holding Genel Müdürü İlksen Yeşilada, İran'la yıllara dayalı iş birliği gelişerek sürmesi konusunda son derece memnun olduğunu belirterek, "Son derece sıcak karşılandık. İran çok önemli bir pazar ve biz Gifa olarak bu pazarda yıllardır varız. Bu varlığımızı her geçen gün büyüterek bölgede kalıcı bir firma durumuna geldik. Ayrıca önemli işbirliklerine imza attık” diye konuştu.

İran'daki temaslarına bugün de devam edecek olan İlksen Yeşilada başkanlığındaki Gifa Holding heyeti yarın KKTC'ye döneceği öğrenildi 


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