Giresun’da hakim karşısına çıkan 10 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun merkezli olarak Kayseri, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ordu illerini kapsayan operasyonlarda aralarında örgütün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullananlarında tespit edildiği 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 13 gün süren gözaltının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Resul Yanbul

