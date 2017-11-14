Diğer
Kategoriler

Giresun’da hakim karşısına çıkan 10 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklandı

Giresun merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresunda hakim karşısına çıkan 10 FETÖ şüphelisinden 4ü tutuklandı

14 Kasım 2017 00:37

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun merkezli olarak Kayseri, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ordu illerini kapsayan operasyonlarda aralarında örgütün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullananlarında tespit edildiği 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 13 gün süren gözaltının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Resul Yanbul
 

Etiketler: fetö, Giresun, tutuklama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç