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Giriş katında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştılar

Şişli’de köpekleriyle birlikte yaşayan bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadığı erkek arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Silah seslerinin ardından eve gelen kadının kızı, gördükleri karşısında şok geçirdi.

Giriş katında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştılar

26 Ocak 2018 23:34
Giriş katında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştılar - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Babil Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Orhan Atıç, Babil Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında kızı ve köpekleriyle birlikte yaşayan sevgilisi Gürcistan uyruklu Janet Xonelidze’nin (50) yanına geldi. Eve giren Orhan Atıç ile Janet Xonelidze arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Janet Xonelidze eline aldığı silahla önce sevgilisi Orhan Atıç’ı kurşun yağdırdı, ardından da aynı silahla intihar etti.

Yakınları olayı duyunca şoka girdi

Silah sesini duyarak eve gelen Xonelidze’nin kızı annesi ve erkek arkadaşını yerde kanlar içinde yattığını görünce şok geçirdi. Bir süre sonra şoku atlatan aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sokak içerisinde olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri bina ve sokak üzerini güvenlik şeridiyle kapatarak incelemelerde bulundu. Daha sonra ev içerisine giren ekipler binanın giriş katında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yerde hareketsiz yatan kişiler üzerinde inceleme yapan sağlık ekipleri şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemeleri ardından cenazeler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

 

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