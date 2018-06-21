Güney Kore’de ’Ayla’ rüzgarı

Kore’de başlayıp Türkiye’de devam eden gerçek bir hayat hikayesini beyazperdeye taşıyan Ayla’nın galası Seul’de bin 200 kişinin katıldığı özel bir davetle yapıldı. Ayla ekibiyle birlikte, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi, Güney Kore Milli Savunma Bakanı, Kore Gaziler Bakanı, Kore sinema sektörünün prestijli isimleri, sanat ve siyaset dünyasının büyük ilgi gösterdiği galada düzenlenen kokteylin ardından, 5 ayrı salonda gösterim gerçekleşti.

Kore sinema sektörünün ilgisinin artarak çoğaldığı Ayla’nın vizyon öncesi salon sayısı da artırıldı. Film, bugün 320 salonda, üç kuşak Güney Kore halkına Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin zamansız ve evrensel hikayesini anlatmaya başlayacak.