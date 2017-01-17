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Hemşire anne ile kızını sevgili ayırdı

Adana'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, merminin yüzünü sıyırdığı kızı ise hayatta kaldı.

Hemşire anne ile kızını sevgili ayırdı

17 Ocak 2017 10:09

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 15 Ocak günü gece meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devlet hastanesinde hemşire olarak çalışan Fatma T. (42), evinde kiracı olarak oturduğu ve 2 yıl önce tanıştığı Emre A. (27) ile sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. O gün akşam da kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken yanlarına geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen Fatma T.'yi ikna etmeye çalışan Emre A., reddedilince belindeki tabancayı çıkartıp ateş etmeye başladı.

Önce sevgilisini, sonra kızını, daha sonra da kendini vurdu
Emre A. önce Fatma T.'yi vurdu. Genç kadın yere yığılınca kızı Gizem T. annesine daha fazla kurşun gelmemesi için Emre A.'nın önüne geçti. Bunu gören Emre A. genç kıza da ateş etti. Kurşun genç kızın suratını sıyırdı. Genç kız o korku ile yere yığıldı. Emre A. onun da yere yığıldığını görünce kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi, kızını ve Emre A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Adana Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatma T. ise yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Genç kızın annesinin ölümünün ardından sosyal paylaşım sitesinde, "Artık benim için kaybedecek hiçbir şey yok" yazdığı görüldü. Gizem T. annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları da paylaştı.
Dün genç kadının cenazesi adli tıptan alınarak toprağa verildi. Emre A.'nın ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, hemşire anne, sevgili dehşeti


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