Hesap yüzünden dövülerek öldürülen taksici defnedildi

Edinilen bilgilere göre, taksici esnafı Yahya Zağlı, iki gün önce eşi ve arkadaşlarıyla bir restorana gitti. Hesabın yüksek geldiği gerekçesiyle garsonla tartışan Zağlı, işletme sahibiyle görüşmek istedi ancak garsonların aşırı tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Tartışmayı öğrenerek olay yerine gelen taksici meslektaşı Veli Demir, hesap yüzünden tartışma çıktığını ve olayın büyümemesi için uğraştığını belirterek, “Hesap yüzünden ağız dalaşı yapmışlar. Ben de olay büyümesin diye gittim. Daha sonra Yahya dışarıya çıktı. Öğrendiğime göre işletme sahibi madde bağımlısı arkadaşlarını çağırmış. 10-15 kişi vardı. Bende olay büyümesin diye gittiğimde saldırdılar. Kafalarımıza sandalye vurdular. Yapmayın dedik ama gözleri dönmüş. Bana da vurdular kulağımdan yaralandım. Arkadaşım kafasının çok yerinden darbe aldı sol gözü de çıkacak gibiydi. Olay yerine ambulans çağırdım. Olay yerinde öldüğünü söylediler. Sonra ambulansta iki kez tekrar hayata dönmüş. Hastaneden öğrendiğimiz kadarıyla hayati tehlikesinin yüzde 99 yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söylediler. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik” dedi.

Kadriye Taksiciler Kooperatifi Başkanı Abdullah Kocabıyık esnaf arkadaşlarının ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, “Yahya arkadaşımız bizim kooperatif üyesi bir takside şoförlük yapıyordu. Restoranda hesap yüzünden çıkan tartışmada yaralamış ve öldüğünü öğrendik. Taksici esnaflar olarak üzüldük” diye konuştu.

Serik’in Cumalı Mahallesi’ndeki evine helallik alınmaya getirilen Yahya Zağlı’nın cenazesinin geldiği anlarda ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Zağlı’nın ailesini komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, işletme sahibi Talip Türkmen ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürülürken, Yahya Zağlı’ya saldıran 4 restoran çalışanı ile madde bağımlısı oldukları iddia edilen çok sayıda zanlı kayıplara karıştı. Polis her yerde firari saldırganları arıyor.

Sedat Temel