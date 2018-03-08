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Hırsıza 'not'lu tepki

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilinin üzerinde sattığı ayakkabıları çalınan adam, otomobilinin ön camına bıraktığı notla duruma tepki gösterdi.

Hırsıza notlu tepki

08 Mart 2018 11:34

35 yıldır Çerkezköy’de yaşayan Metin Altın, yaklaşık 20 yıldır Öztrak Caddesi üzerine park ettiği 59 UL 806 plakalı otomobilinin üzerinde sergilediği ayakkabıları satarak evinin geçimini sağlıyor. Altın’ın park halinde bıraktığı otomobile 1 ay içinde 2 defa hırsız giren hırsız çok sayıda ayakkabıyı çaldı. Duruma isyan eden Altıni tepkisini otomobilin ön camına astığı ‘Bunları da al şerefsiz hırsız. Görüşmek üzere’ yazısı ile gösterdi.
Toplam 100 çift ayakkabısının çalındığını belirten Altın, "Bir kere gelip 20 çift ayakkabı çaldılar aracımın içinden. Hemen 15 gün sonra ise 80 çift çalındı. Bu son olaylar gerçekten beni çok üzdü, canımdan bezdirdi. Elimdeki son ayakkabıları sattıktan sonra bir daha bu işi yapmayacağım" dedi.  Olayla ilgili polise giderek şikayette bulunduğunu belirten Altın, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.  

Uğur Arslan
 

 

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