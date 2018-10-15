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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar...

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar...
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar...

Eskişehir'de, ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erenköy Mahallesi Fezanur Sokak'ta bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 şahsın olduğu yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, M.A., M.Ş. ve İ.E.'yi hırsızlık yaptıkları yerde suçüstü yakaladı. Şüphelilerden M.A., hakkında gasp suçundan kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu, M.Ş.'nin ise hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Öte yandan yapılan aramada şahısların üzerlerinde levye, tornavida, satır, kar maskesi, eldiven, kerpeten ve birbirleriyle haberleşmekte kullandıkları 2 telsiz ele geçirildi.  

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