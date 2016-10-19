Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank anısına KADEM tarafından düzenlenen 'Akademik Büyüteç ile 15 Temmuz' sempozyumuna katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 15 Temmuz'un bir direniş destanı olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz bir özgürlük, demokrasi ve milletin iradesine sahip çıkma destanıdır. Tabi bugün hamdolsun Türkiye 15 Temmuz öncesine göre daha güçlü bir noktadadır. Darbe girişimini yapanların hesaplarının tam tersine bugün Türkiye yepyeni bir toplumsal mutabakatla, bir Yenikapı ruhuyla milletiyle birlikte çok daha güçlü bir konumda bulunmaktadır. Bakın 15 Temmuz darbe girişimi ya da buna benzer bir darbe girişimi bir başka ülkede olsaydı, o ülkede devlet çöker, siyaset biter, ekonomi dağılır, toplum birbirine girerdi. Ama tam tersine bu darbe girişiminden sadece 5 buçuk hafta sonra Türkiye Cumhuriyeti kendi imkan ve kabiliyetleriyle Fırat Kalkanı Harekatını başlattı. Yani bir terör örgütünü def ederken, onun darbe girişimini, FETÖ'nün darbe girişimini dağıtırken aynı zamanda bir başka terör örgütüne DEAŞ'a karşı Suriye'de, Suriye halkı için ve kendi güvenliğimiz için askeri harekat başlattı" diye konuştu.

"Kıyamet DEAŞ için koptu"

Fırat Kalkanı operasyonunun başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Kalın, harekatın Türkiye'nin tüm sınırı güvence altına alına kadar süreceğini kaydetti.

Pazar günü Dabık şehrinin DEAŞ'tan alındığını hatırlatan Kalın, "DEAŞ terör örgütü açısından teolojik anlamları da olan, kendilerine göre kıyamet savaşının kopacağını iddia ettikleri Dabık şehri de onların elinden alındı. Kıyamet falan kopmadı. Tam tersine kıyamet DEAŞ için koptu. İyi de oldu. Bundan sonra da inşallah bu terör örgütüne karşı mücadelemiz devam edecek. Ama aynı zamanda PKK terör örgütüyle de mücadelemiz devam edecek. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye aynı anda 3 terör örgütüne karşı PKK'ya karşı DAEŞ'e karşı FETÖ'ye karşı mücadele eden tek NATO üyesi ülkedir. Bu gerçeği bile bazıları kabul etmekten zaman zaman çekiniyorlar. Ama biz bunlara hiç aldırmadan milletimizin iradesiyle milletimizin dirayetiyle onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vicdan sahibi bütün toplumların 15 Temmuz gecesi gösterilen direniş nedeniyle Türkiye'yi ayakta alkışladığını söyleyen Kalın, "Modern darbeler tarihine baktığımızda bu tarz darbenin örneği yoktur. FETÖ'cü darbe, darbeler tarihine çok şahsına münhasır olarak geçmiştir. Tipik FETÖ'cü tavır olarak o hainler o alçaklar gene hep birilerinin sırtından birilerinin üzerinden bir şeyler yapmaya kalktılar, Türk ordusunu kullanmaya kalktılar, Türk yargısını kullanmaya kalktılar ama hamdolsun bu hesapları da ters yüz oldu. Olmaya da devam edecek" dedi.

Mustafa Esen