Olay, 71 Evler mahallesinde sabah 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir dükkana giren hırsızlar, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olan ve içerisinde 18 bin TL nakit para ile 15 bin TL'lik çek bulunan çelik kasayı dükkandan çıkarttı. Bir müddet kasayı taşıyan hırsızlar yorulunca, kendilerini otomobilde hazırda bekleyen arkadaşlarını da alıp kasayı aracın bagajına hızla yükledi. Durumu fark eden dükkan sahibi Niyazi Başaran ise, sabah gördüğü manzara karşısında polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemeler ve izlenen güvenlik kameraları sonucunda, hırsızlık olayını 4 kişinin yaptığı anlaşıldı.

"3 kişi kasayı taşıyamayınca arkadaşlarından destek aldılar"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli hırsızların gelip, dükkan kapılarını açmaya çalışmaları yer alıyor. Bir müddet sonra emlak dükkanına giren 2 hırsızın göründüğü görüntülerde, diğer bir hırsızın da farklı bir dükkan kapısını açmaya zorlaması yer alıyor. Ardından emlak dükkanına giren hırsızların, içeriden çaldıkları yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkartması da kameralara takılıyor. Kasayı bir müddet taşıyan hırsızlar daha sonra yorulunca, kasayı kaldırımda bırakıp, arabada hazırda bekleyen arkadaşlarını geri geliyor. Kasayı arabaya yükleyip kısa sürede hırsızlık olayını tamamlayan 4 hırsızın, olay yerinden hızlıca uzaklaşması da an be an kaydediliyor.

"Kasanın ağırlığı yaklaşık 200 kilogramdı"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan dükkan sahibi Başaran, hırsızlık olayını sabah dükkanı açtığında fark ettiğini söyledi. Kasada bir miktar para ve çek olduğunu, kasanın ise yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Niyazi Başaran "Sabah geldiğimizde kapı sonuna kadar açıktı. kasaya baktık, kasanın çalındığını gördükten sonra güvenlik kameralarını inceledik ve durumun bu şekilde olduğunu anladık. Kasanın içerisinde 18 bin TL civarında para, 15 bin TL civarında ise çek vardı. Kasanın ağırlığı 150 veya 200 kilogram civarındadır. Hırsılar kasayı sürükleyerek götürüyorlar. Daha sonra dışarı çıkartıp arabaya atıp götürüyorlar. Polis ekiplerine şikayette bulundum. Buraya gelip görüntüleri alıp, çeşitli incelemelerde bulundular" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, olayla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.



Aydın Sarıoğlu - Selim Kuşcu