Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, yeniden hortlayan terörde ve 15 Temmuz darbe girişiminde istediğini elde edemeyen üst aklın sahneye koyduğu ekonomik darbe girişimi de halk engeline takıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm yurtta döviz bürolarına, bankalara akın edenler ellerindeki dövizleri bozdurmaya başladı. Dalga dalga tüm yurda yayılan bu kampanyaya İhlas Medya Grubu'nun yayın kuruluşları da dahil oldu. TGRT Haber'in de aralarında bulunduğu İhlas Medya Grubu yayın organları haftalardır ekonomimiz üzerinde oynanan oyuna dikkat çekerken, vatandaşın milli duruşuna da geniş yer verdi. TGRT Haber, Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve İhlas Dijital Varlıklar, büyük oyunu bozmak için yeni bir kampanya başlattı.

Dolarını satıp Türk Lirası veya altın alan milli kahramanlarımızdan isteğimiz, bu anın görüntülerini çekip TGRT Haber'in 0543 269 71 92-0544 269 71 92 numaralı whatsapp hattına atmaları. Ekonomik darbe girişimine karşı büyük mücadeleyi İhlas Haber Ajansı kameraları da adım adım takip edecek. Toplumsal bilincin artması için Türkiye Gazetesi de yayınlarıyla kampanyaya destek verecek. İhlas Medya Grubu yayın kuruluşları kampanyaya doğrudan destek olmanın yanında, dolarını bozup oyunu bozma gayretinde olanları da sayfalarından ve ekranlarından duyuracak.