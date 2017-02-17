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İlkadım’da bugün günlerden Samsunspor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un Samsunspor maçı öncesinde sosyal medyadan yaptığı çağrıya belediye personelinden formalı destek geldi.

İlkadımda bugün günlerden Samsunspor

17 Şubat 2017 18:17

Samsunspor’un Mersin İdman Yurdu ile yapacağı mücadele öncesi Başkan Tok’un sosyal medya üzerinden yaptığı maç çağrısı İlkadım Belediyesi personelinde büyük heyecan oluşturdu. Samsunspor’un Mersin İdman Yurdu ile yapacağı maçta tribündeki yerini alacağını çektiği video ile belirten Başkan Tok, bütün belediye personeli ve Samsunlu vatandaşları destek için tribüne davet etti.

Başkan tok’un çağrısına formalı destek

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un sosyal medyada hızla yayılan çağrısına belediye personelleri Samsunspor formalarını giyerek cevap verdiler. Samsunspor için büyük önem taşıyan müsabaka öncesi heyecanlı bekleyişe formaları ile eşlik eden belediye çalışanları, “Değerli Başkanımız Erdoğan Tok Bey’in çağrısı üzerine bizde Samsunspor’a destek vermek amacıyla bu gün formalarımız giyerek vatandaşlarımıza hizmet vermek istedik. Hem kentimizin takımına destek vermiş oluyoruz hem de değerli Samsunlularla sıcak bir paylaşımda bir araya geliyoruz” şeklinde konuştular.

Tok: “Ortak değerimiz Samsunspor için el eleyiz”

Belediye çalışanları tarafından gerçekleştirilen formalı destek için teşekkürlerini ileten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Samsunumuzun en önemli değerlerinden olan Samsunspor’a destek vermek amacıyla aldığımız 1919 adet forma ve 1919 adet eşya çekiliş biletinin yanı sıra manevi olarak da destek vermek için her maçta statta yerimizi alıyoruz. Samsunspor için büyük önem arz eden Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında da desteğimizi belediye çalışanlarımız ve Samsunlu hemşehrilerimizle en üst düzeye taşımayı istedik. Bu nedenle yaptığım çağrıya güzel ve içten bir cevap veren belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Samsunspor kentimizin ortak değeridir ve sporun birleştirici gücü için büyük bir örnektir. Bizler de Samsunsporlular olarak el ele desteğimizi gösteriyoruz” dedi.


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