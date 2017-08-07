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İnegöl’ün dev projesi yükseliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından İnegöl’e bağlı Hocaköy mahallesinde yapımına başlanan, İnegöl’ün 2060 yılına kadar içme suyunu karşılaması planlanan Hocaköy içme suyu barajı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yılın 12 ayında Uludağ’ın eteklerinden gelen kaynak sularının toplanıp, İnegöl’ün su şebekesine salınacağı 100 metre yüksekliğe sahip baraj 28.38 milyon metreküp su hacmine sahip.

İnegölün dev projesi yükseliyor

07 Ağustos 2017 10:47

2015 yılı sonunda yer teslimi yapılarak işe başlanan projede şu an itibariyle dolusavak kazısı, portal kazısı, tünel kazısı ve yol kazısının büyük bir bölümü tamamlandı. 89 milyon TL’ye mal edilecek olan Hocaköy Barajı’nın 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
Yarım milyon insan su içecek
İnegöl’ün Güney Batısında Aliağa deresi üzerinde yükselen barajın dört bir yanı şantiyeye döndü. Tünel giriş kazı çalışmalarının yanı sıra ulaşım yollarında da kazı çalışmaları devam ediyor. Projenin tamamlanması ile 543 bin kişinin 2060 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.
Son durumu incelendi
DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Bölge Müdür Yardımcıları Erdinç Kuran, Fehmi Köse, Barajlar ve HES Şube Müdürü Hacı Ali Yaşar, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürü Kemal Olgun ve teknik personelin katılımıyla 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yapımı devam eden “İnegöl Hocaköy Barajı” şantiyesine giderek projenin son durumunu yerinde inceleyerek bilgi aldılar. Müdür Nazmi Koçak, “İnegöl Hocaköy Barajı’nın temelden yüksekliği 100 metre, kret uzunluğu 343,56 metre, 3.530.000 metreküp gövde hacmine sahip, kil çekirdekli kaya dolgu tipindedir. Baraj inşaatına 3 Aralık 2015 tarihinde başlanılmıştı, 20 Haziran 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Baraj inşaatında ulaşım ve rölekasyon yolları yüzde 75 seviyesinde olup, dipsavak derivasyon tünelinde kazı ve beton imalatları tamamlandı. Dolusavakta kazı ve stabilite çalışmaları devam ediyor” dedi.
Müdür Koçak, barajın 2020 yılına kadar tamamlanıp herhangi bir aksilik olmaması halinde hemen hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.
 

Salih Bakıcı
 


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