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İnşaat işçileri 8’inci kattan yere çakıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iskele üzerinde binanın 8’inci katında çalışan inşaat işçileri, iskelenin halatı kopunca yere çakıldı. Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

İnşaat işçileri 8inci kattan yere çakıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

08 Ocak 2018 16:21
İnşaat işçileri 8’inci kattan yere çakıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Olay, Kahta ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı binanın en üst katında dış cephe çalışması yapan inşaat işçileri iskele üzerinde çalışırken iskelenin halatı koptu. İnşaat işçileri 8’inci kattan aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralı işçilerden Serdal Pala (41) hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralı Yakup Çevik’in (30) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Abdulkerim Özbilici

Etiketler: Adıyaman, inşaat, kaza

 

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