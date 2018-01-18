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İnstagram son görülme özelliği nedir? İnstagram son görülme özelliği kapatılır mı? | İnstagram son görülme

İnstagram son görülme özelliği nedir? İnstagram son görülme özelliği kapatılır mı? İnstagram son görülme özelliği herkesi arayışa geçirdi. İnstagram, alışık olduğumuz bir özelliği kullanıcılarına duyurdu. Peki instagram son görülme özelliği kapatılır mı? İşte instagramın yeni özellik detayları...

İnstagram son görülme özelliği nedir? İnstagram son görülme özelliği kapatılır mı? | İnstagram son görülme

18 Ocak 2018 18:02

İnstagrama, alışık olduğumuz bir özellik geldi. Whatsapp ve messenger uygulamalarında da olan 'son görülme' özelliği artık instagram üzerinde de olacak.

İNSTAGRAMDA SON GÖRÜLME

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, DM’lerde (Doğrudan Mesajlar) konuştuğu kişilerin çevrimiçi durumunu görebilirler. Bu özellik, kişi hesabınızı takip etmese bile çalışır. Peki kullanıcıların merak ettiği bir diğer nokta ise son görülme özelliğinin kapatılması...İnstagramın yeni özelliği olan son görülme özelliğini kapatmak mümkün mü? İşte yanıtı...

İNSTAGRAM SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Hesabınıza giriş yapın, Profilinize tıklayın ve sağ üst bölgede bulunun 3 noktayı açın. Seçenekler başlıklı sayfanın orta kısımlarında "Hareket durumunu göster" özelliğini kapatın.

Bu özelliği kapatmanızın ardından son görülme tarihiniz kapalı olacak ancak özelliği kapattığınız için siz de başka kullanıcıların son görülme tarihlerini göremeyeceksiniz

Kapatılan buton aktif hale getirildiğinde ise tekrardan kullanıcılarınızın en son aktif oldukları zamanı görebilirsiniz.

 

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