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İstanbul'da denizde can pazarı!

İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan Suriyeli bir genci boğulmaktan tur teknesinde çalışan bir başka Suriyeli kurtardı. Denizde yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

İstanbulda denizde can pazarı!

17 Mart 2018 12:54
İstanbul'da denizde can pazarı! - Tıkla İzle

Beşiktaş Kabataş sahilinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iskeleden denize atladığı iddia edilen Suriyeli bir genç, bir süre çırpınarak çevredekilerden yardım isteyip bağırmaya başladı. İsminin Beşar olduğu öğrenilen gencin yardımına tur teknesinde çalışan Suriyeli Ümran Assa koştu. Denize atlayan Assa, boğulmak üzere olan gence can simidi vererek, şahsı kıyıya yaklaştırdı. Kıyıya gelen 2 kişi, vatandaşların getirdikleri battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Son anda boğulmaktan kurtarılan genç, ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Doğan Can Cesur

 

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