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İstanbul'da patenci gencin tehlikeli yolculuğu

Sultanbeyli’de akşam saatlerinde seyir halinde olan bir otomobilin arkasın tutunarak giden patenci gencin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Gencin kendi canını hiçe sayarak ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda patenci gencin tehlikeli yolculuğu

05 Kasım 2017 09:43
İstanbul'da patenci gencin tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen genç otomobilin arkasına tutunarak bir süre ilerledi. Gencin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Canını hiçe sayarak dakikalarca bu şekilde ilerleyen genci arkasından seyir eden bir sürücü cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre bu şekilde ilerleyen genç daha sonra araçtan ayrıldı. Tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Doğan Can Cesur

 

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