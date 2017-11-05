İstanbul'da patenci gencin tehlikeli yolculuğu

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen genç otomobilin arkasına tutunarak bir süre ilerledi. Gencin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Canını hiçe sayarak dakikalarca bu şekilde ilerleyen genci arkasından seyir eden bir sürücü cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre bu şekilde ilerleyen genç daha sonra araçtan ayrıldı. Tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur