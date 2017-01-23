Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, “Son günü 23 Ocak 2017 (bugün) olan Aralık 2016 tarihine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK e-Bildirge uygulamasının Chrome ve Firefox internet tarayıcılarında hizmet verememesi nedeniyle verilmediği anlaşılmıştır. SGK e-Bildirge uygulamasının Internet Explorer üzerinden hizmet vermesine karşılık, Chrome ve Firefox tarayıcılarını kullanan işverenlerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin son günü 25 Ocak 2017 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar verilen 2016 Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. İşverenlerin ileriki dönemlerde Internet Explorer tarayıcısını kullanmaları halinde aylık prim hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla verilmesinde sorun yaşamayacaklardır” denildi.

Musa Erdoğan