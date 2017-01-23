Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » İşverenlerin 2016 Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresi uzatıldı

İşverenlerin 2016 Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin 2016 Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin 25 Ocak 2017 saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

İşverenlerin 2016 Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresi uzatıldı

23 Ocak 2017 23:26

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, “Son günü 23 Ocak 2017 (bugün) olan Aralık 2016 tarihine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK e-Bildirge uygulamasının Chrome ve Firefox internet tarayıcılarında hizmet verememesi nedeniyle verilmediği anlaşılmıştır. SGK e-Bildirge uygulamasının Internet Explorer üzerinden hizmet vermesine karşılık, Chrome ve Firefox tarayıcılarını kullanan işverenlerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin son günü 25 Ocak 2017 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar verilen 2016 Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. İşverenlerin ileriki dönemlerde Internet Explorer tarayıcısını kullanmaları halinde aylık prim hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla verilmesinde sorun yaşamayacaklardır” denildi.  

Musa Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!