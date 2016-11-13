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İzmir’de kanlı gece! 1 ölü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavga sonrası dengesini kaybederek başını çöp konteynerına çarpan Orhan Bilekli hayatını kaybetti.

İzmirde kanlı gece! 1 ölü

13 Kasım 2016 07:28
İzmir’de kanlı gece! 1 ölü - Tıkla İzle

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Bayraklı sahili Turgut Özal Rekreasyon alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacılıkla geçimini sağlayan Orhan Bilekli çöp topladığı esnada Muharrem O. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle başlayan itişme sonrası Bilekli dengesini kaybederek başını çöp konteynerına çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başını çöp konteynerına çaparak ağır yararlanan Bilekli'nin hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen şahsın cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırdı. 

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, polis ekipleri olay sonrası Muharrem O.’yu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: İzmir


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