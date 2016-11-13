Olay, gece saat 03.30 sıralarında Bayraklı sahili Turgut Özal Rekreasyon alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacılıkla geçimini sağlayan Orhan Bilekli çöp topladığı esnada Muharrem O. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle başlayan itişme sonrası Bilekli dengesini kaybederek başını çöp konteynerına çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başını çöp konteynerına çaparak ağır yararlanan Bilekli'nin hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen şahsın cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırdı.

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, polis ekipleri olay sonrası Muharrem O.’yu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Abdülaziz Baydilli