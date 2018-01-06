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Kahve bardaklarına İstanbul'u çizdi

Çoğu zaman içip attığımız kahve bardaklarına çizdiği resimleri satarak 19 ülke gezen İstanbullu maceraperest şimdi de yaşadığı şehri bardaklara çizdi.

Kahve bardaklarına İstanbulu çizdi

06 Ocak 2018 22:07

İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Berk Armağan, çizgilerle süslediği bardakları satarak 19 ülke 36 şehir gezdi. Hiç resim eğitimi almayan Berk bir yandan gezilerini gerçekleştirmeye devam ederken diğer yandan İstanbul’un önemli mekanlarını ve sembollerini bardaklara resmetti.

Çöpe giden o bardaklar birer sanat eserine dönüştüren Armağan, Kız Kulesinden Galata Kulesine, Balat’tan, İstiklal Caddesindeki nostaljik tramvaya, Fatih Sultan Mehmet’ten, St. Antuan Kilisesi’ne bardaklara işledi.

Zafer Peker
 

 

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