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Kaldırım çalışması zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi

İstanbul’da kaldırım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Zabıta Ekipleri ile Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri karşı karşıya geldi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken gerginlik büyümeden sonlandı.

Kaldırım çalışması zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi

26 Aralık 2017 02:01
Kaldırım çalışması zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi - Tıkla İzle

Olay Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediyesine ait iş makineleri kaldırım çalışmasına başladı. Ancak cadde büyükşehir belediyesi idaresinde olduğu için İBB’ye bağlı zabıta ekipleri çalışmaya izin vermedi. Bunun özerine olay yerinde çok sayıda zabıta ekibi geldi. Gerginliği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. İş makineleri olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik büyümeden sonlandı. 

Etiketler: kaldırım, zabıta

 

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