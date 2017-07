Kampüsteki kaplumbağaları dekan besliyor

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Fatih Satıl, her sabah üniversitenin Çağış Kampüsü'ne giderek su kaplumbağalarını besliyor. Eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin sabah yurttan çıkarken beslediği su kaplumbağaları yaz tatili sebebiyle dekanın gelmesini bekliyor. Her sabah ekmek ve simit alarak botanik bahçesinde bulunan gölette su kaplumbağalarını besleyen Satıl, "Burası küçük bir ekolojik ortam. Özel bir ekosistem haline gelmiş. 250'nin üzerinde bitki çeşidimiz var. Bununla beraber 5 hektarlık gölet içerisinde biyolojik açıdan oldukça zengin canlılara sahibiniz. Yüzlerce su kaplumbağası, sazanlar, su kuşları, ördeklerimiz ve su yılanları bu küçük gölet içerisinde hep birlikte yaşıyorlar" dedi.



Ekosistemi canlı tutmak istediklerini söyleyen NEF Dekanı Fatih Satıl, "Geçtiğimiz senelerde DSİ'nin katkılarıyla mekanik ve fiziki temizleme yapıldı. Göletten çamurlar alındı. Ancak buranın biyolojik olarak temizlemesine de ihtiyaç var. Şu an en azından canlıların yaşanabileceği doğallık sağlandı. Ama biyolojik olarak da temizlemeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



Yüzlerce kaplumbağayı her sabah öğrencilerin severek beslediğini söyleyen Satıl, "Burada yurdumuz var. Öğrencilerimiz yurttan okullarına giderken sabahları buradan ekmeklerini atarak, simitlerini paylaşarak ya da kahvaltılarını göl kenarında yaparak kaplumbağaları besliyorlar. Ancak şu an yaz dönemi olduğu için öğrencilerin çoğu tatile gittiler. Kaplumbağaların çoğu aç. Biz de ara ara gelip, ekmek, simit vererek karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Burası bu canlılarla güzel" dedi.



Üniversite öğrencilerinden İlayda Işık ise "Hayvanları korumak için üniversitemizde böyle bir proje yapılması bizi mutlu ediyor. Üniversitemize böyle güzellikler getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Fakültelerimize giderken oturup izliyoruz, hoşumuza gidiyor" dedi.



Kampüs bahçesindeki gölete gelen Dekan Fatih Satıl, gölet kıyısına yanaşarak elindeki ekmeği kaplumbağalara veriyor. Yüzlerce kaplumbağa dekanın elinden ekmek yemek için adeta birbirini eziyor.

Taşkın Sarıca