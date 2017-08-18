Kanala düşüp takla attı

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan 52 yaşındaki Sayim Yalçin idaresindeki 08 DH 631 plakalı cip, yağmur suyu kanalına düştü. Takla atan özel otomobilin sürücüsü Sayim Yalçin ile eşi Sündüz Yalçin, hava yastıklarının açılması sayesinde hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çift ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yağmur suyu kanalına düşen cip çekici vasıtasıyla çıkarılırken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salih Bakıcı

