Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Malatya merkezden kırsal kesimde bulunan Porga İlkokuluna gitmek için yola çıkan 5 öğretmenin de içinde bulunduğu köy minibüsü Bürücek Yaylası yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Elektrik arızası için giden elektrik ekibinin de aynı bölgede mahsur kalması ile birlikte durum jandarmaya bildirildi.

Jandarmanın durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmesi ile bölgeye yakın bulunan iş makineleri yönlendirildi. Tipi ve yoğun kar yağışının bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan toplam 16 kişiye ulaştı. Araçlar saplandıkları kardan kurtarılırken içerisinde öğretmenlerin de bulunduğu köy minibüsü yolun kapalı olması nedeniyle il merkezine döndü. Elektrik arıza ekibi ise kesintinin olduğu köye bir kepçenin yardımı ile gitti.

Öte yandan, Darende’nin Yenipınar Mahallesi'nde hamile olan ve rahatsızlanan 35 yaşındaki İnsaf Doğan için de zamanla yarışan ekipler hastaya ulaşarak, ambulansla hastaneye sevkini sağladılar.

Pütürge-Doğanyol karayolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Uzunhüseyin-Karahüseyin grup yolunda mahsur kalan kamyona da ulaşan Büyükşehir ekipleri şoför ve beraberindekileri sağ salim kurtardılar.