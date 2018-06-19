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Kardeşine kızdı evi yaktı

Sivas'ta aralarında maddi anlaşmazlık çıkan iki kardeşten biri evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Kardeşine kızdı evi yaktı

19 Haziran 2018 20:38
Kardeşine kızdı evi yaktı - Tıkla İzle

Olay, saat 18.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Ali ve Gültekin S. kardeşlerin aralarında maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kardeşine sinirlenen Ali S. iddiaya göre kimse olmadığı sırada evi ateşe verdi. Evden çıkan dumanları görenler durumu polis ve Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi. Evi kardeşini kızdığı için yaktığını söyleyen Ali S. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Uğur Yiğit
 

 

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