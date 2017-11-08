'Kartal’daki konutlar hızlı bir şekilde satılıyor'

Suat Altın İnşaat CEO’su Sedat Kılınç,İstanbul’un Kartal ilçesinde konut kiraları ve fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiğine dikkat çekti. Kılınç, hızla gelişen ve güzelleşen bölgede şu an itibari ile metrekaresi 45 TL’den kiralamaların yapıldığını belirtti.

Kılınç, “Kartal’ın geçmişten günümüze gelişimi çok hızlı. Özellikle kentsel dönüşüm çerçevesindeki pilot bölgelerden birisi olması, yeni konut projelerinin yapılması ve yapılacak olması, komşu bölgelerinden Ataşehir gibi bölgelerdeki inşaat maliyetlerinin yüksek olması bu nedenle de satış metrekare fiyatlarının yüksek olması ve bölgeye talebin artması Kartal’ın algısı olumlu yönde arttırmaktadır. Ayrıca bölgedeki henüz proje azlığı ve kira oranlarının yüksek getiri sağlaması konut yatırımcısının ilgisini bölgeye yönlendiriyor” diye konuştu.

“Proje bitince daha da değerlenecek”

“İnşasına devam edilen Golden Tulips, bitiminde çok daha değerli olacağını söylemek lazım” diyen Kılınç, “İstanbul’ un hızla modernleşen semtlerinden Kartal da bulunan Golden Tulips Dünyanın en büyük adliyesi olan Anadolu Adalet Sarayına 800 m; soğanlık metro istasyonuna ve E5’e 300 m denize 2 km mesafede yükseliyor. Proje 6. Kattan itibaren Marmara denizi manzaralı” şeklinde konuştu.