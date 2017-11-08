Diğer
Kategoriler

'Kartal’daki konutlar hızlı bir şekilde satılıyor'

İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden Kartal’da konut kiraları ve fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiği belirtildi.

Kartaldaki konutlar hızlı bir şekilde satılıyor

08 Kasım 2017 10:39

Suat Altın İnşaat CEO’su Sedat Kılınç,İstanbul’un Kartal ilçesinde konut kiraları ve fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiğine dikkat çekti. Kılınç, hızla gelişen ve güzelleşen bölgede şu an itibari ile metrekaresi 45 TL’den kiralamaların yapıldığını belirtti.

Kılınç, “Kartal’ın geçmişten günümüze gelişimi çok hızlı. Özellikle kentsel dönüşüm çerçevesindeki pilot bölgelerden birisi olması, yeni konut projelerinin yapılması ve yapılacak olması, komşu bölgelerinden Ataşehir gibi bölgelerdeki inşaat maliyetlerinin yüksek olması bu nedenle de satış metrekare fiyatlarının yüksek olması ve bölgeye talebin artması Kartal’ın algısı olumlu yönde arttırmaktadır. Ayrıca bölgedeki henüz proje azlığı ve kira oranlarının yüksek getiri sağlaması konut yatırımcısının ilgisini bölgeye yönlendiriyor” diye konuştu.

“Proje bitince daha da değerlenecek”

“İnşasına devam edilen Golden Tulips, bitiminde çok daha değerli olacağını söylemek lazım” diyen Kılınç, “İstanbul’ un hızla modernleşen semtlerinden Kartal da bulunan Golden Tulips Dünyanın en büyük adliyesi olan Anadolu Adalet Sarayına 800 m; soğanlık metro istasyonuna ve E5’e 300 m denize 2 km mesafede yükseliyor. Proje 6. Kattan itibaren Marmara denizi manzaralı” şeklinde konuştu. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç