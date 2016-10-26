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Kayserispor gol yemeden tek bir maç tamamlayamadı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasını 8 puan ile 13. basamakta tamamlayan Kayserispor, oynadığı hiçbir maçı gol yemeden tamamlayamadı. Geride kalan haftalar sonunda kalesinde 15 gol gören Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'in 8. haftası sonunda en fazla gol yiyen ikinci takımı oldu.

Kayserispor gol yemeden tek bir maç tamamlayamadı

26 Ekim 2016 13:52

Kayserispor bu sezon ligde oynadığı 8 maç sonunda kalesinde tam 15 gol görürken 1.8 gol yeme ortalaması ile defansındaki sıkıntıları çözebilmiş değil. Ligde 16 gol ile en fazla gol yiyen takım olan Aytemiz Alanyaspor'un ardından 15 gol ile ikinci en fazla gol yiyen takım konumundaki Sarı-Kırmızılılar, ligde çıktığı 8 maçın tamamında kalesinde gol görmekten kurtulamadı. Lige kendi sahasında aldığı 2-0'lık Akhisar Belediye yenilgisi ile başlayan Kayseri ekibi ardından Fenerbahçe ile 3-3, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Bursaspor'a 3-1 yenilen ekip ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek elde eden Kayserispor bu maçta da kalesini gole kapatamadı. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen, Kayserispor ardından kendi sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Oynadığı son maçta deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yenmesine rağmen yine kalesinde gol gören ekip böylece ligin en fazla gol yiyen ekibi olmaktan kurtulamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon kalesinde bir maçta en fazla 3 gol gördü. Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde 3 gol gören takım en az ise 1 gol yiyerek sahadan ayrıldı.

Sarı-Kırmızılı takımın ilk iki hafta kalesini koruyan Ali Ahamada, Galatasaray maçının 28. dakikasında sakatlandı. Toplam 206 dakika sahada kalan kaleci bu süre içinde 6 gol yedi. Galatasaray maçında Ali Ahamada'nın yerine oyuna dahil olan Muammer Yıldırım, bu maçta kalesinde gol görmezken, ardından takımının kalesini koruduğu 5 maçta 9 gol yedi. 

Erhan Kan


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