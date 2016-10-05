Zeytinburnu Veliefendi mahallesinde faaliyet gösteren cep telefonu bayisi, yüzleri maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Olay geçtiğimiz Perşembe gece saat 03:50 sularında meydana geldi. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda iş yerine yüzleri maskeli halde gelen 3 zanlı, önce ellerindeki levye ile kepengi zorluyor. Levye ile kepengi aralayan zanlıları kilidi de çevreden aldıkları taşla kırdı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kilidi kıran, kepengi de levye ile açmayı başaran zanlılardan ikisi iş yerine girerken biri dışarıda gözcülük yaptığı görülüyor. Zanlılar içerdeki vitrinin içinde bulunan cep telefonlarının yanı sıra tamir için bırakılan cep telefonlarını da alarak dakikalar içinde iş yerini soyuyor.

Şifa Kaymak

