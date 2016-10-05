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Kepengin kilidini taşla kırdılar dakikalar içinde iş yerini soydular

Yüzleri maskeli hırsızlık zanlıları Zeytinburnu’nda kepengini taşla kırarak girdikleri bir iş yerini dakikalar içinde soydu. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kepengin kilidini taşla kırdılar dakikalar içinde iş yerini soydular

05 Ekim 2016 09:49
Kepengin kilidini taşla kırdılar dakikalar içinde iş yerini soydular - Tıkla İzle

Zeytinburnu Veliefendi mahallesinde faaliyet gösteren cep telefonu bayisi, yüzleri maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Olay geçtiğimiz Perşembe gece saat 03:50 sularında meydana geldi. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda iş yerine yüzleri maskeli halde gelen 3 zanlı, önce ellerindeki levye ile kepengi zorluyor. Levye ile kepengi aralayan zanlıları kilidi de çevreden aldıkları taşla kırdı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kilidi kıran, kepengi de levye ile açmayı başaran zanlılardan ikisi iş yerine girerken biri dışarıda gözcülük yaptığı görülüyor. Zanlılar içerdeki vitrinin içinde bulunan cep telefonlarının yanı sıra tamir için bırakılan cep telefonlarını da alarak dakikalar içinde iş yerini soyuyor.

Şifa Kaymak
 

Etiketler: hırsızlık, Veliefendi, zeytinburnu


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