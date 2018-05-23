Kulak, Burun, Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, kırmadan bozmadan yapılan ultrasonik-koruyucu burun estetiği hakkında bilgiler verdi.

Düzenli bir kemik şekillendirme yapılmazsa uzun dönemde burunda sorunlar yaşanabileceğini belirten Op. Dr. Uçal, ''Bu kemikleri şekillendirme işlemi sırasında klasik ameliyat tekniğinde burun içinden tüneller oluşturulur. Kemik keskileri bu tünelden yerleştirilerek görmediğimiz bir bölgede kemikleri düzenli bir şekilde kırmaya çalışırdık. Tabi düzensiz noktalardan çatlayan zayıflayan ve kırılan kemik iyileşme döneminde de düzensiz iyileşebiliyor ve uzun dönemde bizlere sorun çıkarabiliyordu'' dedi.

Son yıllarda ultrasonik yöntemlerin gelişmesiyle burun estetiğinde de bu özel enstrümanları kullanmaya başladıklarını açıklayan Op. Dr. Uçal, burun cildi kaldırıldıktan sonra damar ve sinir tabakasının olduğu zar altına girildiğini ve kemik dokunun geniş bir şekilde ortaya konulduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ''Ultrasonik Kemik Kesici yani piezo ile kemikler üzerinde minimal işlemler yapılıyor. Böylece kemiklerin hangi bölgesinde düzensizlik var, eğriliğe neden olan kısım neresi rahatlıkla görebiliyor ve sadece kemik üzerinde kan damarlarına yumuşak dokulara ve sinirlere zarar vermeden şekillendirme yapabiliyoruz''.

Bu cihazın özel titreşimlerle çalıştığını, kemiğin neresine müdahale edileceğine göre değişen uçlarıyla burnun her noktasına müdahale edilebildiğini dile getiren Op. Dr. Uçal, aletin sadece kemik dokunun üzerinde çalıştığını, yumuşak dokuya temas ettiğinde durduğunu vurguladı.

''Burnun doğal yapısını koruyor ''

Kemik kırma işlemi olmadığı için iyileşme süresinin daha hızlı olduğuna, morluk ve şişliğin neredeyse hiç olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Uçal, ''İyileşme döneminde yaşanan uzun dönem sorunlarını en aza indirgeyebiliyoruz. Bu teknolojinin hayatımıza girmesi ile ameliyat tekniklerinde de oldukça gelişme oldu. Özellikle dorsum koruyucu cerrahi denen burun sırtının hiç açılmadığı kemer varsa bile kemerin kırılmadan indirildiği teknik piezo kullanılarak yapıldığında oldukça kolay uygulanabilir bir teknik haline geldi. Dorsum koruyucu cerrahi-de (Letdown-PushDown) burun sırtına dokunduğunuzda kendi burun sırtınıza dokunursunuz yapaylık hissetmezsiniz uzun dönemdeki düzensizlikler ve istenmeyen sonuçlar oldukça az görülür. Burun kemikleri zayıflatılmadığı, bozulmadığı ve birbirinden ayrılmadığı için orijinal burnumuzun yapısından bir şey kaybetmediğimiz gibi eskisine göre daha güzel görünen bir burun elde ederiz'' dedi.

Op. Dr. Uçal, aletlerin sadece bir araç olduğunu, her cerrahın bu aleti kullanması ve yorumlamasının farklı olacağını, sadece bir cihaza bel bağlayarak cihazdan harikalar beklememek gerektiğini sözlerine ekledi.