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Kış uykusundan uyandığına pişman oldu

Bursa'da çöp konteynerlerini karıştıran ayıyı köpeklerin kovalaması kameralara yansıdı

Kış uykusundan uyandığına pişman oldu

27 Mart 2018 11:26
Kış uykusundan uyandığına pişman oldu - Tıkla İzle

Kış Turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ turistik yönünün yanı sıra doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Uludağ'ın sık çam oranları binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yapıyor. 200'den fazla ayının varlığını sürdürdüğü Uludağ'da hayvanlar havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kış uykularından uyanmaya başladı.

Sarıalan bölgesinde karnı acıktığı için çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek arayan bir ayı kameralar tarafından görüntülendi. Ancak çöp karıştıran ayının kendisi gibi karnı acıkan rakipleri vardı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmadı. Havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı bir süre sonra er meydanından çekilmek zorunda kaldı. Bu anlar çevredeki bir büfenin çalışanları tarafından kaydedildi. Çöpleri karıştırıp, kutuların üstünde çıkan ayı, köpeklerden kaçarak ormanda gözden kayboldu.

Zafer Peker

Etiketler: ayı, bursa

 

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