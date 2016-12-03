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KKTC’deki ölümlü kaza, mesai saatlerini değiştirdi

KKTC’de geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasında üç öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlardan ve sendikalardan gelen tepkiler üzerine okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarında kış dönemi mesaisi yeniden düzenlendi. 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren öğrenciler okullarına, kamu görevlileri ise mesaisine saat 08.30’da başlayacak.

KKTCdeki ölümlü kaza, mesai saatlerini değiştirdi

03 Aralık 2016 15:54

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre, devlet kurumlarında, Bakanlar Kurulu kararı gereğince 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren kamuda günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yeni mesai saatleri uygulanacak.
Yeni mesaide Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.30’da iş başı yapılırken mesai 16.00’da tamamlanacak. Perşembe günü ise öğleden önce 08.30 - 13.00 öğleden sonra ise 14.00- 17.30 saatlerinde mesai yapılacak. Cumartesi ve pazar ise yine tatil olacak.

Özel sektör için de çalışma yapılıyor

Başbakanlık açıklamasında, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın özel sektör çalışanları için çalışma saatlerini düzenlenmesi çalışmalarına başladığı da belirtilerek, “Bu çerçevede özel sektördeki çalışma saatlerinin de 8.30 da başlayıp ve haftalık çalışma saati 40 saati aşmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönüne gidilecektir" denildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı basın bürosundan alınan bilgiye göre, pazartesi gününden itibaren ilkokullarda 08.30-13.10; orta dereceli okullarda ise 08.30-13.40 saatleri arasında eğitim verilecek. Pazartesi günleri öğleden sonraki eğitim süresiyle ilgili açıklama ise daha sonra yapılacak.
 

Etiketler: KKTC


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