4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Beşiktaş’ta etkinlikle kutlandı. Köpek sahiplerinin ve köpeklerin buluşma noktası Etiler’deki Sanatçılar Parkı oldu. Beşiktaş Belediyesi’nin organize ettiği ve 7’den 70’e yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlik saat 14.00’de başladı. Sıcak havayı fırsat bilen hayvanseverler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Köpek ve köpek sahiplerinin buluşup tanışma, beraber vakit geçirme fırsatı yakaladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte köpekler için güzellik ve yetenek yarışması da yapıldı.

Köpeklerin yarıştığı güzellik ve yetenek yarışmasına Daisy isimli köpeğiyle katılan ve geçen sene 5’inci olduklarını söyleyen Nuran Tepebaşı, "Daisy 5 yaşında. Yarışmaya katılacak. İddialı değiliz, ama her sene katılıyoruz. Geçen sene 5’inci olmuştuk. Burada olmaktan mutlu, en azından diğer köpeklerle sosyalleşiyor. Ama insanlarla arası pek iyi değil, çünkü çok sevmek istiyorlar, sıkılıyor" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılmaya son anda karar verdiklerini dile getiren Ayşe Berkay ise, "Köpeğimizinismi Lokum. Oğlum Deniz’in ablası. Lokum 5 buçuk yaşında. Niyetimiz yoktu ama yarışmaya katılacağız" ifadelerini kullandı. Köpek sahiplerinin heyecanla beklediği güzellik ve yetenek yarışmasına 25 köpek katıldı. İlgiyle izlenen yarışmada köpek ve köpek sahipleri jüri önüne çıkıp sahnede tur attı ve yeteneklerini sergiledi. Yarışmanın en ilgi çeken köpeği akülü araba kullanan Bob Marley oldu. Yarışmayı Nilgün Sayar’ın Cımbız isimli köpeği kazanırken, Bob Marley ise 2’nci oldu. Yarışmada ilk 3’e giren köpeklere mama hediye edildi.

Güzellik ve yetenek yarışmasının ardından, Uğur Kurşun isimli şovmen, köpeği Paper ile birlikte yaptığı Frizbi gösterisiyle katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Kurşun ve Paper ikilisinin gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Hüseyin Coşkun



